ВС РФ уничтожили склады группировки «Хортица» и боевиков «иностранного легиона»

Российским силам, как отмечается, удалось за последние сутки улучшить положение по переднему краю в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, отразив при этом семь контратак штурмовых групп ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» при этом заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка в ДНР.