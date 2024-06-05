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ВС РФ уничтожили склады группировки «Хортица» и боевиков «иностранного легиона»

Ведомости

Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады с вооружениями оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «иностранного легиона», сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также было поражено место хранения безэкипажных катеров. Кроме того, за сутки также были сбиты 55 украинских дронов, 10 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также две ракеты ЗРК Patriot.

Российским силам, как отмечается, удалось за последние сутки улучшить положение по переднему краю в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, отразив при этом семь контратак штурмовых групп ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» при этом заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка в ДНР.

2 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уманское в ДНР. Военные также поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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