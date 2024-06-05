ВС РФ уничтожили склады группировки «Хортица» и боевиков «иностранного легиона»
Вооруженные силы России за прошедшие сутки уничтожили склады с вооружениями оперативно-стратегической группировки ВСУ «Хортица» и боевиков «иностранного легиона», сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Также было поражено место хранения безэкипажных катеров. Кроме того, за сутки также были сбиты 55 украинских дронов, 10 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также две ракеты ЗРК Patriot.
Российским силам, как отмечается, удалось за последние сутки улучшить положение по переднему краю в районах населенных пунктов Веселое, Графское и Волчанск Харьковской области, отразив при этом семь контратак штурмовых групп ВСУ. Подразделения группировки войск «Запад» при этом заняли более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское, Червоная Диброва, Макеевка в ЛНР, Петропавловка Харьковской области, Торское и Ямполовка в ДНР.
2 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уманское в ДНР. Военные также поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.