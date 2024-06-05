Песков: в Китае не приемлют шантажа США по поводу санкций за торговлю с РФ
В Китае не приемлют языка угроз и шантажа от Соединенных Штатов, Россия солидарна с КНР в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Китай – очень крупное, суверенное, мощное государство, а также крупнейшая экономика мира, с которой даже США вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном, со временем в руководстве Соединенных Штатов это поймут.
«Китай и Россия – это два суверенных государства, мы развиваем наши отношения. Как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель – это развитие взаимовыгодного взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов наших двух стран», – отметил представитель Кремля.
4 июня министр финансов США Джанет Йеллен заявила на выступлении в комитете по ассигнованиям сената конгресса, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом экспорта из Китая в Россию «определенной продукции двойного назначения». Йеллен подчеркнула, что США считают необходимым сократить этот поток, иначе КНР грозят санкции, передал ТАСС.
В апреле Йеллен заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. В ответ представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.