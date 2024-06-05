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Песков: в Китае не приемлют шантажа США по поводу санкций за торговлю с РФ

Ведомости

В Китае не приемлют языка угроз и шантажа от Соединенных Штатов, Россия солидарна с КНР в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что Китай – очень крупное, суверенное, мощное государство, а также крупнейшая экономика мира, с которой даже США вряд ли могут себе позволить говорить таким тоном, со временем в руководстве Соединенных Штатов это поймут.

«Китай и Россия – это два суверенных государства, мы развиваем наши отношения. Как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель – это развитие взаимовыгодного взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов наших двух стран», – отметил представитель Кремля.

4 июня министр финансов США Джанет Йеллен заявила на выступлении в комитете по ассигнованиям сената конгресса, что Соединенные Штаты обеспокоены ростом экспорта из Китая в Россию «определенной продукции двойного назначения». Йеллен подчеркнула, что США считают необходимым сократить этот поток, иначе КНР грозят санкции, передал ТАСС.

В апреле Йеллен заявила, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США. В ответ представитель МИД КНР Мао Нин сказала, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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