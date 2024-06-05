Песков: в Китае не приемлют шантажа США по поводу санкций за торговлю с РФ

«Китай и Россия – это два суверенных государства, мы развиваем наши отношения. Как неоднократно декларировалось, эти отношения не направлены против кого бы то ни было, а преследуют одну цель – это развитие взаимовыгодного взаимоуважительного сотрудничества для повышения благосостояния народов наших двух стран», – отметил представитель Кремля.