Путин приехал в «Лахта Центр» в Петербурге
Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, сообщает Кремль.
В ходе своего визита он встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, который рассказал о проектировании и строительстве многофункционального комплекса.
«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне.
«Газпром» занимается строительством многофункционального центра, в нем также находится штаб-квартира газового холдинга. Как отмечает «РИА Новости», «Лахта Центр» состоит из трех высотных зданий, которые названы в соответствии с параметрами высоты. Первое здание «462» было введено в эксплуатацию в 2018 г. Строительство двух других зданий «555» и «703» планируют завершить до 2031 г.