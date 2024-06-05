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Путин приехал в «Лахта Центр» в Петербурге

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге, сообщает Кремль.

В ходе своего визита он встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, который рассказал о проектировании и строительстве многофункционального комплекса.

«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне.

«Газпром» занимается строительством многофункционального центра, в нем также находится штаб-квартира газового холдинга. Как отмечает «РИА Новости», «Лахта Центр» состоит из трех высотных зданий, которые названы в соответствии с параметрами высоты. Первое здание «462» было введено в эксплуатацию в 2018 г. Строительство двух других зданий «555» и «703» планируют завершить до 2031 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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