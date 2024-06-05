Путин приехал в «Лахта Центр» в Петербурге

«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне.