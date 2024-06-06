Песков: Путину показывают только талантливые карикатуры на него
Президенту России Владимиру Путину показывают только талантливые карикатуры на него, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.
«Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем», – ответил Песков.
На встрече с российским лидером присутствовали главы агентств из дружественных и недружественных стран. Среди руководителей СМИ были представители «БелТА», Xinhua, IRNA, а также Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Kyodo News и другие.