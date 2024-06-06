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Песков: Путину показывают только талантливые карикатуры на него

Ведомости

Президенту России Владимиру Путину показывают только талантливые карикатуры на него, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Очень много однотипных и мало талантливых. Талантливые обязательно показываем», – ответил Песков.

5 июня на беседе с руководителями крупнейших международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин прокомментировал свои карикатуры в западной прессе. «Правильно они рисуют, пусть боятся, правильно», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).

На встрече с российским лидером присутствовали главы агентств из дружественных и недружественных стран. Среди руководителей СМИ были представители «БелТА», Xinhua, IRNA, а также Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Kyodo News и другие.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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