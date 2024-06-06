Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям
По словам Кнайсль, в ряде ситуаций речь идет о «тактической адаптации». По ее мнению, необходима более долгосрочная стратегия, особенно в энергетическом секторе.
«Они [энергетический сектор] просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь выбор для стратегии», – сказала Кнайсль.
30 мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности (ППС) с учетом сведений за 2021 г. (ранее были доступны данные за 2017 г.). «РИА Новости» сообщали, что Россия входит в топ-4 экономик мира еще с 2021 г.
6 июня в рамках ПМЭФа министр финансов Антон Силуанов объяснил вхождение России в четверку экономик мира по уровню ВВП по ППС санкциями. По словам министра, западные страны «стреляют себе в ногу» введением ограничений, так как их экономика стагнирует, в то время как российская – растет.
5 июня министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира за счет работы экономической политики по росту ВВП, сдерживания инфляции и развития собственного предложения.