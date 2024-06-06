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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям

Ведомости

Россия – ее жители, компании, частные лица и власти – хорошо адаптировалась к западным санкциям, русские быстро учатся, заявила «РИА Новости» бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Кнайсль, в ряде ситуаций речь идет о «тактической адаптации». По ее мнению, необходима более долгосрочная стратегия, особенно в энергетическом секторе.

«Они [энергетический сектор] просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь выбор для стратегии», – сказала Кнайсль.

30 мая Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности (ППС) с учетом сведений за 2021 г. (ранее были доступны данные за 2017 г.). «РИА Новости» сообщали, что Россия входит в топ-4 экономик мира еще с 2021 г.

6 июня в рамках ПМЭФа министр финансов Антон Силуанов объяснил вхождение России в четверку экономик мира по уровню ВВП по ППС санкциями. По словам министра, западные страны «стреляют себе в ногу» введением ограничений, так как их экономика стагнирует, в то время как российская – растет.

5 июня министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что Россия вошла в топ-4 экономик мира за счет работы экономической политики по росту ВВП, сдерживания инфляции и развития собственного предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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