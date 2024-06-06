Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям

«Они [энергетический сектор] просто пытались выжить, если можно так сказать. Выйти на новые рынки, так, чтобы суда прибывали в места назначения. У вас нет выбора, кроме как применять тактику. Но теперь выбор для стратегии», – сказала Кнайсль.