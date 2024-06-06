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Reuters: ослабленный «Хамас» переходит к повстанческому режиму в Газе

Ведомости

За восемь месяцев войны «Хамас» потерял около половины своих сил и теперь полагается на тактику повстанцев, чтобы сорвать попытки Израиля установить контроль над Газой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По словам трех высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ходом боевых действий, численность «Хамаса» якобы сократилась до 9000–12 000 бойцов с 20 000–25 000 до начала конфликта. Израиль утверждает, что потерял почти 300 военнослужащих в ходе кампании в Газе.

По словам одного из чиновников, «Хамас» в настоящее время в основном избегает длительных стычек с израильскими войсками, вместо этого полагаясь на засады и самодельные бомбы для поражения целей, часто находящихся за линией фронта.

Американские источники сообщили агентству, что такая тактика может поддерживать повстанческое движение в течение многих месяцев, чему способствует оружие, контрабандно ввезенное в Газу через туннели, а также оружие, переделанное из неразорвавшихся боеприпасов или захваченное у израильских войск.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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