Reuters: ослабленный «Хамас» переходит к повстанческому режиму в Газе
За восемь месяцев войны «Хамас» потерял около половины своих сил и теперь полагается на тактику повстанцев, чтобы сорвать попытки Израиля установить контроль над Газой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских и израильских чиновников.
По словам трех высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ходом боевых действий, численность «Хамаса» якобы сократилась до 9000–12 000 бойцов с 20 000–25 000 до начала конфликта. Израиль утверждает, что потерял почти 300 военнослужащих в ходе кампании в Газе.
По словам одного из чиновников, «Хамас» в настоящее время в основном избегает длительных стычек с израильскими войсками, вместо этого полагаясь на засады и самодельные бомбы для поражения целей, часто находящихся за линией фронта.
Американские источники сообщили агентству, что такая тактика может поддерживать повстанческое движение в течение многих месяцев, чему способствует оружие, контрабандно ввезенное в Газу через туннели, а также оружие, переделанное из неразорвавшихся боеприпасов или захваченное у израильских войск.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».