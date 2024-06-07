США могут изменить стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество

Собеседник портала заявил, что на той же конференции годом ранее Россия и Китай якобы отвергли предложение США обсудить контроль над вооружениями «без предварительных условий». Такой шаг вынудил США изменить подход, пояснил неназванный чиновник. Источник говорит, что администрация США все еще намерена усадить страны за стол переговоров, но в то же время хочет показать, что в случае отказа Россия и Китай «столкнутся с ухудшением обстановки в сфере безопасности».