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США могут изменить стратегию по ядерному оружию с упором на соперничество

Ведомости

Администрация президента США Джо Байдена 7 июня объявит о намерении принять «более конкурентоспособную» стратегию в области ядерного оружия. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

По словам источника, Вашингтон считает необходимым «принять более конкурентный подход к нераспространению и контролю над вооружениями» в свете растущей напряженности в мире. Портал утверждает, что об этих планах на конференции по контролю над вооружениями 7 июня объявит старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди.

Собеседник портала заявил, что на той же конференции годом ранее Россия и Китай якобы отвергли предложение США обсудить контроль над вооружениями «без предварительных условий». Такой шаг вынудил США изменить подход, пояснил неназванный чиновник. Источник говорит, что администрация США все еще намерена усадить страны за стол переговоров, но в то же время хочет показать, что в случае отказа Россия и Китай «столкнутся с ухудшением обстановки в сфере безопасности».

По данным портала, изменения стратегии, в частности, будут касаться разработки нового вида ядерной бомбы и попыток продлить эксплуатацию некоторых атомных подлодок класса Ohio. Собеседник добавил, что США также работают над тем, чтобы их ключевые союзники имели возможность нанесения ударов на большие расстояния и наблюдения для самозащиты.

В 2010 г. США и Россия заключили Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.

Договор был рассчитан до 2026 г., но в феврале 2023 г. президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва продолжит соблюдать ограничения. В США не раз подчеркивали, что не принимали контрмер в отношении центральных ограничений СНВ-3 и продолжают полностью соблюдать их.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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