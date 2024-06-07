Чернышенко: Россия продолжит работать с WADA

Ежегодные переводы в WADA осуществляет Министерство спорта РФ. В сентябре 2023 г. в ведомстве заявили о необходимости пересмотра критериев формирования размера взносов в WADA. В Минспорта пояснили, что каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат. В Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы – старейшей на континенте организации, призванной содействовать сотрудничеству между странами «в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия». В связи с выходом РФ из Совета Европы 16 марта 2022 г. в Минспорта сочли действующие финансовые критерии взносов в WADA неприемлемыми.