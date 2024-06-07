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Чернышенко: Россия продолжит работать с WADA

Ведомости

Россия – ответственная страна, поэтому выплатит членский взнос и продолжит взаимодействовать со Всемирным антидопинговым агентством WADA. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), пишет ТАСС

Чернышенко напомнил, что Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте была принята в 2005 г. В 2006 г. Россия ратифицировала эту конвенцию, поэтому обязана платить ежегодные взносы.

«Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», – подчеркнул вице-премьер.

В начале июня WADA сообщило, что США и Россия стали самыми крупными должниками по выплате взносов. По состоянию на 31 мая США не выплатили в WADA взнос за 2024 г. в размере $3 624 983. Россия не погасила задолженность за 2023 г. ($1 267 023) и не приступала к выплате взноса за 2024 г. ($1 335 860), писал ТАСС.

Ежегодные переводы в WADA осуществляет Министерство спорта РФ. В сентябре 2023 г. в ведомстве заявили о необходимости пересмотра критериев формирования размера взносов в WADA. В Минспорта пояснили, что каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат. В Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы – старейшей на континенте организации, призванной содействовать сотрудничеству между странами «в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия». В связи с выходом РФ из Совета Европы 16 марта 2022 г. в Минспорта сочли действующие финансовые критерии взносов в WADA неприемлемыми.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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