Чернышенко: Россия продолжит работать с WADA
Чернышенко напомнил, что Международная конвенция ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте была принята в 2005 г. В 2006 г. Россия ратифицировала эту конвенцию, поэтому обязана платить ежегодные взносы.
«Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях», – подчеркнул вице-премьер.
В начале июня WADA сообщило, что США и Россия стали самыми крупными должниками по выплате взносов. По состоянию на 31 мая США не выплатили в WADA взнос за 2024 г. в размере $3 624 983. Россия не погасила задолженность за 2023 г. ($1 267 023) и не приступала к выплате взноса за 2024 г. ($1 335 860), писал ТАСС.
Ежегодные переводы в WADA осуществляет Министерство спорта РФ. В сентябре 2023 г. в ведомстве заявили о необходимости пересмотра критериев формирования размера взносов в WADA. В Минспорта пояснили, что каждый континент самостоятельно определяет порядок осуществления выплат. В Европе ежегодные взносы стран в WADA привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы – старейшей на континенте организации, призванной содействовать сотрудничеству между странами «в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия». В связи с выходом РФ из Совета Европы 16 марта 2022 г. в Минспорта сочли действующие финансовые критерии взносов в WADA неприемлемыми.