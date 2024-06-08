Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным
Президент России Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Али Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На встречу Кадырова, по словам главы Чечни, пригласил глава государства. Путин поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал о его дедушке, первом президенте республике Ахмате Кадырове, написал глава Чечни.
«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики», – рассказал Кадыров, добавив, что встреча с президентом «очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперед».
Сам Кадыров виделся с Путиным в конце мая, тогда он доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике. Глава государства позднее пообещал постараться приехать в Чечню.