Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики», – рассказал Кадыров, добавив, что встреча с президентом «очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперед».