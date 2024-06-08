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Кадыров рассказал о встрече своего сына с Путиным

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с сыном главы Чечни Али Кадыровым, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На встречу Кадырова, по словам главы Чечни, пригласил глава государства. Путин поздравил его с предстоящим бракосочетанием и рассказал о его дедушке, первом президенте республике Ахмате Кадырове, написал глава Чечни.

«Владимир Владимирович дал мудрые напутствия во взрослую жизнь, важные советы и наставления о том, как стать нужным и полезным нашей великой стране, какую важную роль для будущего России играет умная, активная и патриотическая молодежь каждого региона, в том числе и Чеченской Республики», – рассказал Кадыров, добавив, что встреча с президентом «очень сильно воодушевила и зарядила Али на многие годы вперед». 

Сам Кадыров виделся с Путиным в конце мая, тогда он доложил президенту о социально-экономической ситуации в республике. Глава государства позднее пообещал постараться приехать в Чечню.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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