Отбор на участие в выборах президента Ирана прошли шесть кандидатов
Среди прошедших отбор – мэр Тегерана Алиреза Закани, представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили, спикер парламента (меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф, бывший министр юстиции Мустафа Пурмохаммади, глава «Фонда по делам мучеников и ветеранов» Амир Хоссейн Газизаде Хашеми, а также экс-министр здравоохранения и медицинского образования Ирана и член парламента Масуд Пезешкиан.
Внеочередные выборы президента Ирана пройдут 28 июня. Отмечается, что согласно конституции страны первый вице-президент Мохаммад Мохбер возглавил исполнительную власть на 50 дней, после чего пройдут выборы.
«Ведомости» писали, что кандидаты в президенты Ирана выдвигаются в порядке самовыдвижения, их может быть несколько сотен человек. Затем их проверяет специальный Совет стражей конституции, состоящий из богословов, и определяет несколько самых, по мнению совета, достойных, которые и вносятся в списки для голосования.
Выборы главы государства были назначены в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси. 19 мая вертолет с Раиси, министром иностранных дел Хоссейном Амиром Абдоллахианом и другими государственными чиновниками на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана из-за сложных погодных условий. Все государственные деятели вместе с пилотами и техническим персоналом погибли.