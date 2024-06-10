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Мнангагва предложил Путину расширить сотрудничество с Зимбабве в сфере удобрений

Ведомости

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва попросил российского коллегу Владимира Путина помочь африканской стране в сфере удобрений. Об этом Мнангагва сообщил на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы хотим сотрудничать с Москвой, чтобы стать жизнеспособным африканским центром по удобрениям. Я обсудил это с президентом Путиным, и он желает помочь нам выполнить свою роль», – сказал он в интервью ТАСС.

Зимбабвийский президент сообщил, что Афросоюз ранее назначил каждую из африканских стран лидером в том или ином аспекте сельского хозяйства или экономики Африки. Зимбабве была выбрана организацией лидером в сфере удобрений.

Мнангагва в начале июня посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным и принял участие в ПМЭФе. Встреча двух лидеров состоялась 6 июня, а на следующий день, 7 июня, на площадке форума прошло пленарное заседание с участием Путина, Мнангагвы и президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры.

В ходе выступления зимбабвийский лидер предложил россиянам инвестировать в страну. Мнангагва выразил надежду, что страны первого мира помогут вывести ее экономику на новый уровень.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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