Мнангагва предложил Путину расширить сотрудничество с Зимбабве в сфере удобрений
«Мы хотим сотрудничать с Москвой, чтобы стать жизнеспособным африканским центром по удобрениям. Я обсудил это с президентом Путиным, и он желает помочь нам выполнить свою роль», – сказал он в интервью ТАСС.
Зимбабвийский президент сообщил, что Афросоюз ранее назначил каждую из африканских стран лидером в том или ином аспекте сельского хозяйства или экономики Африки. Зимбабве была выбрана организацией лидером в сфере удобрений.
Мнангагва в начале июня посетил Санкт-Петербург, где встретился с Путиным и принял участие в ПМЭФе. Встреча двух лидеров состоялась 6 июня, а на следующий день, 7 июня, на площадке форума прошло пленарное заседание с участием Путина, Мнангагвы и президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры.
В ходе выступления зимбабвийский лидер предложил россиянам инвестировать в страну. Мнангагва выразил надежду, что страны первого мира помогут вывести ее экономику на новый уровень.