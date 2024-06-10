Кремль: о предстоящих зарубежных визитах Путина будет своевременно объявлено

10 июня «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Собеседник в академической среде сообщил изданию, что президент может отправиться во Вьетнам уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Информацию о предстоящем визите Путина в Пхенян «Ведомостям» подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.