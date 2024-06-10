Кремль: о предстоящих зарубежных визитах Путина будет своевременно объявлено
Кремль объявит о предстоящих зарубежных визитах президента Владимира Путина, когда придет время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможных поездках российского лидера в Северную Корею и Вьетнам.
«Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает, поэтому когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», – сказал представитель Кремля.
10 июня «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Собеседник в академической среде сообщил изданию, что президент может отправиться во Вьетнам уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Информацию о предстоящем визите Путина в Пхенян «Ведомостям» подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.
26 марта онлайн-газета Vietnamnet сообщала, что генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в телефонном разговоре. Отмечалось, что президент принял приглашение. 30 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко отмечал, что подготовка визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.