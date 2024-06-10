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Кремль: о предстоящих зарубежных визитах Путина будет своевременно объявлено

Ведомости

Кремль объявит о предстоящих зарубежных визитах президента Владимира Путина, когда придет время, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможных поездках российского лидера в Северную Корею и Вьетнам.

 «Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнерами, с руководством тех стран, которые президент посещает, поэтому когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления», – сказал представитель Кремля.

10 июня «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник сообщали, что Путин в ближайшие недели посетит Северную Корею и Вьетнам. Собеседник в академической среде сообщил изданию, что президент может отправиться во Вьетнам уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР. Информацию о предстоящем визите Путина в Пхенян «Ведомостям» подтвердил посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

26 марта онлайн-газета Vietnamnet сообщала, что генеральный секретарь Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг пригласил Путина посетить Вьетнам с официальным визитом в телефонном разговоре. Отмечалось, что президент принял приглашение. 30 мая заместитель главы МИД России Андрей Руденко отмечал, что подготовка визитов Путина в Северную Корею и Вьетнам находится на продвинутой стадии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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