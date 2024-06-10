Шойгу и глава турецкого МИДа Фидан обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Глава турецкого МИДа прибыл в Россию, в частности, для участия в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании стать членом объединения.