Шойгу и глава турецкого МИДа Фидан обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности.
На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Было отмечено, что стороны подтвердили настрой «на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства». В частности, речь шла об укреплении международной и региональной безопасности.
Глава турецкого МИДа прибыл в Россию, в частности, для участия в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании стать членом объединения.
31 мая Фидан заявил, что Турция выступает против вовлечения НАТО в боевые действия на Украине. По мнению министра, участие НАТО «рискует привести к региональному расширению [конфликта] и более крупным кризисам».
7 июня Песков подчеркнул, что российско-турецкий экономический диалог продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран, Москва и Анкара ищут пути обхода и обязательно найдут их. По словам представителя Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны», несмотря на экономические проблемы, которые есть у Турции.
10 июня Шойгу также обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным российско-сербское сотрудничество в области безопасности.