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Шойгу и глава турецкого МИДа Фидан обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел рабочую встречу с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности.

На встрече обсуждались вопросы сотрудничества двух стран в сфере безопасности в двустороннем и многосторонних форматах. Было отмечено, что стороны подтвердили настрой «на развитие стратегического равноправного двустороннего партнерства». В частности, речь шла об укреплении международной и региональной безопасности.

Глава турецкого МИДа прибыл в Россию, в частности, для участия в сессии глав МИД БРИКС+ в Нижнем Новгороде 10 и 11 июня. 4 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приветствуют повышенный интерес к БРИКС со стороны Турции, которая заявила о желании стать членом объединения.

31 мая Фидан заявил, что Турция выступает против вовлечения НАТО в боевые действия на Украине. По мнению министра, участие НАТО «рискует привести к региональному расширению [конфликта] и более крупным кризисам».

7 июня Песков подчеркнул, что российско-турецкий экономический диалог продолжается, несмотря на давление со стороны западных стран, Москва и Анкара ищут пути обхода и обязательно найдут их. По словам представителя Кремля, Реджеп Тайип Эрдоган «достаточно убежденно отстаивает интересы своей страны», несмотря на экономические проблемы, которые есть у Турции.

10 июня Шойгу также обсудил с заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным российско-сербское сотрудничество в области безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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