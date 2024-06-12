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В МИД России перед выдворением из Австрии российского журналиста вызывали посла

Ведомости

За две недели до выдворения из Австрии корреспондента ТАСС Ивана Попова в МИД РФ был вызван посол республики Вернер Альмхофер, сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

С послом провели примерно часовую встречу, в ходе которой, как рассказала Захарова, российская сторона пыталась узнать о претензиях Вены к российским журналистам.

«Нам не было сказано ничего. То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», – сказала представитель МИДа (цитата по ТАСС).

Она также сообщила, что российские журналисты в республике месяц назад начали получать уведомления от властей о необходимости покинуть страну. Российская сторона, по словам Захаровой, предложила Вене «найти развязки», чтобы в ответ не высылать австрийских журналистов, но стало понятно, что австрийский посол «ничего сделать не может».

Австрия 30 апреля отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова и предписала покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. После этого МИД РФ решил отозвать аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. Захарова после этого пояснила, что Россия готова выслать журналистов иностранных СМИ, если западные страны позволят себе притеснять и несправедливо лишать аккредитации работающих на их территории российских журналистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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