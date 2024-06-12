В МИД России перед выдворением из Австрии российского журналиста вызывали посла
За две недели до выдворения из Австрии корреспондента ТАСС Ивана Попова в МИД РФ был вызван посол республики Вернер Альмхофер, сообщила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
С послом провели примерно часовую встречу, в ходе которой, как рассказала Захарова, российская сторона пыталась узнать о претензиях Вены к российским журналистам.
«Нам не было сказано ничего. То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», – сказала представитель МИДа (цитата по ТАСС).
Она также сообщила, что российские журналисты в республике месяц назад начали получать уведомления от властей о необходимости покинуть страну. Российская сторона, по словам Захаровой, предложила Вене «найти развязки», чтобы в ответ не высылать австрийских журналистов, но стало понятно, что австрийский посол «ничего сделать не может».
Австрия 30 апреля отозвала постоянную аккредитацию у корреспондента ТАСС Ивана Попова и предписала покинуть страну в течение двух недель без объяснения причин. После этого МИД РФ решил отозвать аккредитацию у журналистки московского бюро Австрийского радио и телевидения Марии Книпс-Виттинг. Захарова после этого пояснила, что Россия готова выслать журналистов иностранных СМИ, если западные страны позволят себе притеснять и несправедливо лишать аккредитации работающих на их территории российских журналистов.