В МИД России перед выдворением из Австрии российского журналиста вызывали посла

«Нам не было сказано ничего. То есть была зачитана какая-то формулировка, что по линии какого-то из ведомств, внутренних дел, что-то вроде такого, есть какие-то формальности, которые они могли бы увязать, ну и так далее», – сказала представитель МИДа (цитата по ТАСС).