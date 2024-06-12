Медведев поздравил с Днем России анимированной картой с Украиной в составе РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России, опубликовав в своем Telegram-канале анимированную карту.
Границы опубликованной Медведевым карты постепенно заполняют цвета российского флага. На западе цвета флага также закрашивают территорию всей Украины.
«С Днем России!» – подписал зампред Совбеза видео.
Медведев в прошлом году рассказал о трех вариантах развития событий на Украине. По одному из них (третьему), западные области Украины будут присоединены к ряду стран Евросоюза, а центральные и некоторые «бесхозяйные области» вступят в состав России. В этом случае подписываются гарантии о невозобновлении конфликта в долгосрочной перспективе. Этот вариант является наиболее предпочтительным для Москвы, отмечал он.
Политик также писал, что с помощью использования темы «корейского сценария» Киев тестирует готовность населения к разным вариантам раздела Украины.