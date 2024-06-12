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Медведев поздравил с Днем России анимированной картой с Украиной в составе РФ

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил граждан с Днем России, опубликовав в своем Telegram-канале анимированную карту.

Границы опубликованной Медведевым карты постепенно заполняют цвета российского флага. На западе цвета флага также закрашивают территорию всей Украины.

«С Днем России!» – подписал зампред Совбеза видео.

Медведев в прошлом году рассказал о трех вариантах развития событий на Украине. По одному из них (третьему), западные области Украины будут присоединены к ряду стран Евросоюза, а центральные и некоторые «бесхозяйные области» вступят в состав России. В этом случае подписываются гарантии о невозобновлении конфликта в долгосрочной перспективе. Этот вариант является наиболее предпочтительным для Москвы, отмечал он.

Политик также писал, что с помощью использования темы «корейского сценария» Киев тестирует готовность населения к разным вариантам раздела Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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