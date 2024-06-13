DPA: Германия блокирует прогресс в переговорах об антироссийских санкциях ЕС

Дипломаты говорят, что сомнения ФРГ связаны с мерами, направленными на пресечение обхода санкций: Берлин настаивает, чтобы положение об ответственности филиалов компаний за нарушение режима санкций было исключено или заменено на ограничение определенных товаров. Кроме того, Германия считает излишними некоторые обязательства по отчетности и призывает ослабить ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).