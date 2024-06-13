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DPA: Германия блокирует прогресс в переговорах об антироссийских санкциях ЕС

Ведомости

ФРГ блокирует прогресс в переговорах о новом пакете санкций ЕС против России. Об этом пишет DPA со ссылкой на дипломатические источники, передает Stuttgarter Zeitung.

Утверждается, что озабоченность Германии является основной причиной, почему планы по санкциям еще не завершены. По словам неназванного представителя ЕС, в последнее время возникло ощущение, «будто Германия стала новой Венгрией».

Дипломаты говорят, что сомнения ФРГ связаны с мерами, направленными на пресечение обхода санкций: Берлин настаивает, чтобы положение об ответственности филиалов компаний за нарушение режима санкций было исключено или заменено на ограничение определенных товаров. Кроме того, Германия считает излишними некоторые обязательства по отчетности и призывает ослабить ограничения против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС).

Ожидалось, что новый пакет санкций ЕС будет согласован к началу саммита лидеров стран G7, который пройдет 13-15 июня в Италии. Но теперь, как отмечают источники DPA, это возможно не раньше 14 июня.

Новый пакет санкций ЕС направлен прежде всего на борьбу с обходом санкций. Также европейские страны планировали ввести ограничения против российских компаний по производству сжиженного природного газа (СПГ). По словам дипломатов, Еврокомиссия хочет закрыть порт Зебрюгге в Бельгии для отправки российского СПГ в третьи страны.

12 июня санкции против России расширили США. Под ограничения попали 33 физических лица и свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии, а также семь российских судов. Санкции затронули Мосбиржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», Национальный клиринговый центр, Гознак, «Движение первых», Национальный расчетный депозитарий и др. Кроме того, США запретили американским компаниям оказывать ряд IT-услуг любым российским заказчикам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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