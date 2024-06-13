Медведев призвал наносить максимальный вред странам, вводящим санкции против РФ
Необходимо ежедневно пытаться нанести максимальный вред тем странам, которые ввели санкции против России и российских граждан. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев также призвал наносить «вред во всем, в чем можно навредить» – экономике, институтам, власти, благополучию граждан, уверенности в завтрашнем дне. Для этого, по его мнению, нужно искать точки уязвимости их экономик и «бить по ним во всех сферах», парализовать работу компаний, госучреждений, находить проблемы в важнейших технологиях и бить по ним, «изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».
Кроме того, зампред Созбеза предложил передавать противникам Запада все возможные виды вооружений, пока кроме ядерного. Также, по его мнению, нужно помочь дезорганизовать муниципальной власти, всячески вредить в космической сфере, атаковать медиасферу.
12 июня минфин США ввел санкции против Мосбиржи. В санкционный список также попали 33 физлица и более 200 структур из России, Китая и Молдавии. Среди них – страховая компания «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», а также Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.