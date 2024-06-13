Медведев призвал наносить максимальный вред странам, вводящим санкции против РФ

Медведев также призвал наносить «вред во всем, в чем можно навредить» – экономике, институтам, власти, благополучию граждан, уверенности в завтрашнем дне. Для этого, по его мнению, нужно искать точки уязвимости их экономик и «бить по ним во всех сферах», парализовать работу компаний, госучреждений, находить проблемы в важнейших технологиях и бить по ним, «изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».