Суд ЕС оштрафовал Венгрию на $200 млн за нарушение правил по приему беженцев
Суд Евросоюза (ЕС) обязал Венгрию выплатить штраф в размере $200 млн за нарушение правил ЕС по приему беженцев. Об этом говорится в решении суда.
Как утверждается, Будапешт ограничивал доступ беженцев к процедуре международной защиты, задерживал их и высылал незаконно пребывающих граждан третьих стран. Невыполнение обязательств в суде ЕС назвали беспрецедентным и очень серьезным нарушением законодательства ЕС.
Суд постановил, что Венгрия не соблюдала нормы законодательства еще в декабре 2020 г. Речь шла о нарушениях в 2015 г. Власти страны так и не выполнили решение суда, в связи с чем Еврокомиссия подала новый иск с требованием назначить Венгрии штраф. В решении суда говорится, что поведение Будапешта представляет угрозу для единства законодательства ЕС, а также перекладывает ответственность, в том числе финансовую, на другие страны блока.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда ЕС возмутительным и неприемлемым. По его словам, нелегальные мигранты для «брюссельских бюрократов» важнее, чем собственные европейские граждане.
На фоне миграционного кризиса в Европе Венгрия стала проводить жесткую политику в отношении беженцев. В сентябре 2015 г. страны ЕС договорились о распределении 160 000 беженцев по всем странам союза, чтобы помочь Греции и Италии, которые первыми принимают поток мигрантов. Власти Венгрии же выступали решительно против такой системы приема беженцев.
В мае 2019 г. в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что Венгрия грубо нарушает права беженцев. В частности, утверждалось, что власти задерживают мигрантов и помещают их в транзитный центр, держат их там без еды, а также рассматривают дела беженцев о предоставлении статуса в массовом, а не индивидуальном порядке.