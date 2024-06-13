Суд ЕС оштрафовал Венгрию на $200 млн за нарушение правил по приему беженцев

Суд постановил, что Венгрия не соблюдала нормы законодательства еще в декабре 2020 г. Речь шла о нарушениях в 2015 г. Власти страны так и не выполнили решение суда, в связи с чем Еврокомиссия подала новый иск с требованием назначить Венгрии штраф. В решении суда говорится, что поведение Будапешта представляет угрозу для единства законодательства ЕС, а также перекладывает ответственность, в том числе финансовую, на другие страны блока.