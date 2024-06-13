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Суд ЕС оштрафовал Венгрию на $200 млн за нарушение правил по приему беженцев

Ведомости

Суд Евросоюза (ЕС) обязал Венгрию выплатить штраф в размере $200 млн за нарушение правил ЕС по приему беженцев. Об этом говорится в решении суда.

Как утверждается, Будапешт ограничивал доступ беженцев к процедуре международной защиты, задерживал их и высылал незаконно пребывающих граждан третьих стран. Невыполнение обязательств в суде ЕС назвали беспрецедентным и очень серьезным нарушением законодательства ЕС.

Суд постановил, что Венгрия не соблюдала нормы законодательства еще в декабре 2020 г. Речь шла о нарушениях в 2015 г. Власти страны так и не выполнили решение суда, в связи с чем Еврокомиссия подала новый иск с требованием назначить Венгрии штраф. В решении суда говорится, что поведение Будапешта представляет угрозу для единства законодательства ЕС, а также перекладывает ответственность, в том числе финансовую, на другие страны блока.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал решение суда ЕС возмутительным и неприемлемым. По его словам, нелегальные мигранты для «брюссельских бюрократов» важнее, чем собственные европейские граждане.

На фоне миграционного кризиса в Европе Венгрия стала проводить жесткую политику в отношении беженцев. В сентябре 2015 г. страны ЕС договорились о распределении 160 000 беженцев по всем странам союза, чтобы помочь Греции и Италии, которые первыми принимают поток мигрантов. Власти Венгрии же выступали решительно против такой системы приема беженцев.

В мае 2019 г. в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что Венгрия грубо нарушает права беженцев. В частности, утверждалось, что власти задерживают мигрантов и помещают их в транзитный центр, держат их там без еды, а также рассматривают дела беженцев о предоставлении статуса в массовом, а не индивидуальном порядке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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