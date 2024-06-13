Кэмерон анонсировал новые санкции против России с 13 июня
Великобритания объявит о новых санкциях в отношении России 13 июня, они призваны пресечь экспорт в РФ товаров двойного назначения. Об этом сообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон на брифинге для прессы в Лондоне, передает ТАСС.
«Сегодня мы объявим о серьезных санкциях в отношении физических лиц и компаний, важно, что они не ограничиваются работающими в Великобритании или Европе компаниями. Мы преследуем компании по всему миру в попытке определить, откуда идет продукция, которая используется для поддержания российской военной машины», – сказал глава МИДа.
12 июня о новых ограничениях против РФ и якобы связанных с ней компаниях и физлицах объявили также власти США. Под ограничения попали 33 гражданина, свыше 200 структур из России, Китая, Молдавии и семь российских судов. Санкции затронули Московскую биржу, страховую компанию «Согаз», проекты «Арктик СПГ – 1» и «Арктик СПГ – 3», «Газпром инвест», Национальный клиринговый центр, «Мурманский СПГ», Гознак, «Русгаздобычу», «Золото Селигдара», российское движение детей и молодежи «Движение первых» и другие предприятия.