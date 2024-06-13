Кэмерон анонсировал новые санкции против России с 13 июня

«Сегодня мы объявим о серьезных санкциях в отношении физических лиц и компаний, важно, что они не ограничиваются работающими в Великобритании или Европе компаниями. Мы преследуем компании по всему миру в попытке определить, откуда идет продукция, которая используется для поддержания российской военной машины», – сказал глава МИДа.