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Пентагон: Украина получила $98 млрд военной помощи

Ведомости

В сумме Украина с начала конфликта получила $98 млрд военной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы в Брюсселе.

«С февраля 2022 г. контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более $98 млрд», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

24 мая США объявили о новом пакете помощи Киеву стоимостью $275 млн. В рамках военной помощи на Украину поставят боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, а также средства защиты.

4 июня стало известно, что Пентагон увеличил стоимость контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. При этом ведомство не уточнило, какое количество РСЗО должна произвести компания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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