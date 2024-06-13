Пентагон: Украина получила $98 млрд военной помощи
В сумме Украина с начала конфликта получила $98 млрд военной помощи, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время встречи контактной группы в Брюсселе.
«С февраля 2022 г. контактная группа предоставила Украине помощь в области безопасности на сумму более $98 млрд», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
24 мая США объявили о новом пакете помощи Киеву стоимостью $275 млн. В рамках военной помощи на Украину поставят боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые системы, высокоточные авиационные боеприпасы, а также средства защиты.
4 июня стало известно, что Пентагон увеличил стоимость контракта с корпорацией Lockheed Martin на производство РСЗО HIMARS до $1,9 млрд. При этом ведомство не уточнило, какое количество РСЗО должна произвести компания.