Песков: Россия продолжит работу с Арменией по ОДКБ
Россия продолжит работу с Арменией, чтобы разъяснить позицию Еревана по Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается Армении, мы продолжим работать с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», – сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Пескова, Ереван также заинтересован в этом. Он подчеркнул, что каждая страна определяет свои приоритеты. В вопросе коллективной безопасности приоритеты России «хорошо понятны» – их разделяют страны – участницы ОДКБ.
12 июня Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать.