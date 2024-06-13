Песков: Россия рассчитывает на союзнический характер в диалоге с Арменией
Россия намерена продолжать контакты с Арменией и рассчитывает на союзнические и партнерские отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, попытается ли Москва уладить конфликт Еревана с Минском.
«Мы уже говорили, что мы продолжим наши контакты с армянской стороной. И мы рассчитываем на то, что будет превалировать союзнический характер, партнерский характер в нашем диалоге», – сказал Песков.
13 июня Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока ее руководителем является Александр Лукашенко. По его словам, президент Белоруссии участвовал в подготовке 44-дневной войны в Карабахе, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. При этом Пашинян заявил, что отношение Армении к ОДКБ может измениться, если организацию покинет Белоруссия или если Лукашенко извиниться перед Арменией.
12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать. Песков, комментируя это сообщение, также заявил, что РФ продолжит работу с Арменией, чтобы разъяснить позицию Еревана по ОДКБ.