Песков: Россия рассчитывает на союзнический характер в диалоге с Арменией

12 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, при этом он не уточнил сроки. Он обвинил бывшие власти страны во вступлении в организацию в надежде на то, что Азербайджан не начнет решать проблему Карабаха военным путем. По мнению Пашиняна, выход из ОДКБ станет логическим шагом – власти Армении решат, когда именно это сделать. Песков, комментируя это сообщение, также заявил, что РФ продолжит работу с Арменией, чтобы разъяснить позицию Еревана по ОДКБ.