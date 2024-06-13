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Песков: потенциал отношений между Россией и КНДР очень глубокий

Ведомости

КНДР – дружественная для России страна, отношения с ней продолжат свое развитие «по восходящей», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий. Это, опять же, мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться», – сказал он.

Отвечая на вопрос о планируемом визите президента России Владимира Путина в Северную Корею, Песков сообщил, что пока не может озвучить дату.

10 июня стало известно, что Путин в течение ближайших недель посетит Северную Корею и Вьетнам. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян «активно готовится». Собеседник в академической среде сообщил, что визит главы государства во Вьетнам может состояться сразу после визита в КНДР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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