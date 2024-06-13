Песков: потенциал отношений между Россией и КНДР очень глубокий
КНДР – дружественная для России страна, отношения с ней продолжат свое развитие «по восходящей», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Потенциал для развития наших двусторонних отношений очень глубокий. Это, опять же, мы считаем, что наше право развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться», – сказал он.
Отвечая на вопрос о планируемом визите президента России Владимира Путина в Северную Корею, Песков сообщил, что пока не может озвучить дату.
10 июня стало известно, что Путин в течение ближайших недель посетит Северную Корею и Вьетнам. Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян «активно готовится». Собеседник в академической среде сообщил, что визит главы государства во Вьетнам может состояться сразу после визита в КНДР.