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Небензя: в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине

Ведомости

В мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Западу становится все сложнее продвигать антироссийскую риторику в ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«Наши усилия по высвечиванию лицемерия и двойных стандартов Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего», – отметил он.

По словам Небензи, западный странам становится сложнее «одурманить ооновское большинство», в частности, когда обсуждение украинского конфликта навязывается в ущерб «куда более острым и насущным для развивающегося мира вопросов».

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Генассамблея ООН 2 марта 2022 г. приняла резолюцию с осуждением начала спецоперации и требованием вывести российские войска с территории Украины. В октябре того же года Генассамблея приняла еще одну резолюцию с призывом к России отменить решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спецоперация является попыткой прекратить войну, которая идет в Донбассе с 2014 г. Он также не раз повторял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом всех сложившихся на земле реалий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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