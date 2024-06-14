Небензя: в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине
В мире формируется более трезвая оценка происходящего на Украине, Западу становится все сложнее продвигать антироссийскую риторику в ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».
«Наши усилия по высвечиванию лицемерия и двойных стандартов Запада по украинскому кризису на ооновской площадке не напрасны. Видим, что в международном сообществе формируется гораздо более трезвая оценка происходящего», – отметил он.
По словам Небензи, западный странам становится сложнее «одурманить ооновское большинство», в частности, когда обсуждение украинского конфликта навязывается в ущерб «куда более острым и насущным для развивающегося мира вопросов».
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Генассамблея ООН 2 марта 2022 г. приняла резолюцию с осуждением начала спецоперации и требованием вывести российские войска с территории Украины. В октябре того же года Генассамблея приняла еще одну резолюцию с призывом к России отменить решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что спецоперация является попыткой прекратить войну, которая идет в Донбассе с 2014 г. Он также не раз повторял, что Москва готова к переговорам с Киевом, но с учетом всех сложившихся на земле реалий.