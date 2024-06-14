Небензя: в мире формируется более трезвая оценка ситуации на Украине

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели масштабные антироссийские санкции и стали оказывать Киеву военную помощь. Генассамблея ООН 2 марта 2022 г. приняла резолюцию с осуждением начала спецоперации и требованием вывести российские войска с территории Украины. В октябре того же года Генассамблея приняла еще одну резолюцию с призывом к России отменить решение о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.