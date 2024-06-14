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WP узнала об опасениях о судьбе соглашения США с Украиной при Трампе

Ведомости

Двустороннее соглашение между США и Украиной может быть отменено любым следующим президентом США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.

Собеседники газеты отметили, что подписанное соглашение направлено на то, чтобы обязать будущую администрацию США поддерживать Украину, даже если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп. В то же время они высказали опасения о судьбе документа: Трамп или любой другой будущий президент США может выйти из соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано конгрессом.

13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, США намерены предоставлять Украине на длительный срок технику, обучение и консультации, а также материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную и другую помощь «для развития украинских сил безопасности». Байден подчеркнул, что соглашением не предусмотрена отправка войск на Украину.

В декабре 2023 г. Reuters со ссылкой на источники писало, что США могут перестать оказывать помощь Украине в случае победы Трампа на президентских выборах. По словам собеседников, если Трамп победит, он поставит лояльных людей на ключевые должности в Пентагоне, госдепартаменте и в ЦРУ, что позволит ему эффективно изменить внешнюю политику страны. В частности, это касается таких вопросов, как помощь Украине, сотрудничество с НАТО, торговая война с Китаем и др.

Сам Трамп говорил, что может завершить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам бывшего президента США, если бы у власти оставался он, то украинского конфликта бы не произошло. Он также говорил, что США вовлечены в конфликт на Украине, но Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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