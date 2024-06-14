WP узнала об опасениях о судьбе соглашения США с Украиной при Трампе
Двустороннее соглашение между США и Украиной может быть отменено любым следующим президентом США. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц.
Собеседники газеты отметили, что подписанное соглашение направлено на то, чтобы обязать будущую администрацию США поддерживать Украину, даже если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп. В то же время они высказали опасения о судьбе документа: Трамп или любой другой будущий президент США может выйти из соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано конгрессом.
13 июня президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский подписали на полях саммита G7 двустороннее соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Согласно документу, США намерены предоставлять Украине на длительный срок технику, обучение и консультации, а также материально-техническое обеспечение, разведывательную, охранную, оборонно-промышленную и другую помощь «для развития украинских сил безопасности». Байден подчеркнул, что соглашением не предусмотрена отправка войск на Украину.
В декабре 2023 г. Reuters со ссылкой на источники писало, что США могут перестать оказывать помощь Украине в случае победы Трампа на президентских выборах. По словам собеседников, если Трамп победит, он поставит лояльных людей на ключевые должности в Пентагоне, госдепартаменте и в ЦРУ, что позволит ему эффективно изменить внешнюю политику страны. В частности, это касается таких вопросов, как помощь Украине, сотрудничество с НАТО, торговая война с Китаем и др.
Сам Трамп говорил, что может завершить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам бывшего президента США, если бы у власти оставался он, то украинского конфликта бы не произошло. Он также говорил, что США вовлечены в конфликт на Украине, но Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности.