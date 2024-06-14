WP узнала об опасениях о судьбе соглашения США с Украиной при Трампе

Сам Трамп говорил, что может завершить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам бывшего президента США, если бы у власти оставался он, то украинского конфликта бы не произошло. Он также говорил, что США вовлечены в конфликт на Украине, но Байден не может это прекратить из-за своей некомпетентности.