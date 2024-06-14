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Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и народа

Ведомости

Президент России Владимир Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и ее народа во время встречи с руководством ведомства.

«В начале нашей встречи хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа», – сказал он.

Глава государства добавил, что в последний раз в таком широком составе подобная встреча прошла в ноябре 2021 г. По словам Путина, за это время произошло много поворотных и судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому президент посчитал важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством.

Путин подчеркнул, что главной их целью является создание условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния. Работа в этом направлении в текущих условиях требует большей концентрации усилий и инициативы, а также формирования своей долгосрочной повестки.

Президент проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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