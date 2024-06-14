Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и народа

Глава государства добавил, что в последний раз в таком широком составе подобная встреча прошла в ноябре 2021 г. По словам Путина, за это время произошло много поворотных и судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому президент посчитал важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством.