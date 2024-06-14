Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и народа
Президент России Владимир Путин поблагодарил МИД за работу в интересах страны и ее народа во время встречи с руководством ведомства.
«В начале нашей встречи хочу поблагодарить за напряженную работу в интересах России и нашего народа», – сказал он.
Глава государства добавил, что в последний раз в таком широком составе подобная встреча прошла в ноябре 2021 г. По словам Путина, за это время произошло много поворотных и судьбоносных событий и в стране, и в мире. Поэтому президент посчитал важным дать оценку текущей обстановке в глобальных и региональных делах, а также поставить соответствующие задачи перед внешнеполитическим ведомством.
Путин подчеркнул, что главной их целью является создание условий для устойчивого развития страны, обеспечения ее безопасности и повышения благосостояния. Работа в этом направлении в текущих условиях требует большей концентрации усилий и инициативы, а также формирования своей долгосрочной повестки.
Президент проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.