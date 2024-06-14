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Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности

Ведомости

Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую систему предстоит создать, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИДа.

«Мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет, ее нужно фактически создавать заново», – сказал он.

Глава государства добавил, что данные обстоятельства требуют от России с ее партнерами проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии. После разработки такой системы страны предложат ее для широкого международного обсуждения.

Президент проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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