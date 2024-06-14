Путин заявил о крахе евроатлантической системы безопасности
Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую систему предстоит создать, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИДа.
«Мы являемся свидетелями краха системы евроатлантической безопасности. Сегодня ее просто нет, ее нужно фактически создавать заново», – сказал он.
Глава государства добавил, что данные обстоятельства требуют от России с ее партнерами проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии. После разработки такой системы страны предложат ее для широкого международного обсуждения.
Президент проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, которое расположено рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. В мероприятии принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.