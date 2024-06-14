Президент: военное присутствие внешних держав в Евразии нужно сворачивать

«Я бы не сказал, что эта конференция должна озираться на ту часть Евразии, которая называется Европой. Мосты туда существуют, просто их либо взорвали, как «Северные потоки», либо перекрыли шлагбаумами и поставили бетонные стены. Если до этого дойдет, там надо будет взрывать стены, а не мосты строить», – говорил министр.