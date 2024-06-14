Президент: военное присутствие внешних держав в Евразии нужно сворачивать
Военное присутствие внешних держав в евразийском регионе нужно постепенно сворачивать, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ.
«В перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. Понимаем, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным. Однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных континентов просто не будет необходимости», – сказал он.
Россия постоянно предлагала зарубежным партнерам конструктивные решения в области безопасности, но попытки «не находили вообще никакого ответа», заявил Путин.
Президент сообщил, что необходимо начать широкое обсуждение гарантий коллективной безопасности в Евразии. По словам Путина, Россия и страны СНГ согласовали и приняли совместный документ о международных отношениях в многополярном мире. Для обсуждения гарантий коллективной безопасности были приглашены партнеры в ШОС и БРИКС.
В конце октября 2023 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях первой международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» заявил, что проведение форума по безопасности стран Евразии необходимо, поскольку существование данного геополитического пространства – это «медицинский факт».
«Я бы не сказал, что эта конференция должна озираться на ту часть Евразии, которая называется Европой. Мосты туда существуют, просто их либо взорвали, как «Северные потоки», либо перекрыли шлагбаумами и поставили бетонные стены. Если до этого дойдет, там надо будет взрывать стены, а не мосты строить», – говорил министр.