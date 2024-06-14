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Путин связал корни украинского конфликта с агрессивной политикой Запада

Ведомости

Конфликт на Украине – это не противостояние двух народов, а прямой результат многолетней агрессивной политики Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа.

По словам главы государства, русских и украинцев объединяет общая история, культура, а также духовные ценности и «миллионы родственных, семейных, человеческих связей». Путин отметил, что при двустороннем конфликте страны нашли бы возможность справедливо урегулировать любые разногласия.

«Но дело обстоит по-другому. <…> События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной, абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция», – сказал президент.

14 июня Путин проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, расположенного рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. Участие в мероприятии принимают министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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