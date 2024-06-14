Путин связал корни украинского конфликта с агрессивной политикой Запада
Конфликт на Украине – это не противостояние двух народов, а прямой результат многолетней агрессивной политики Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИДа.
По словам главы государства, русских и украинцев объединяет общая история, культура, а также духовные ценности и «миллионы родственных, семейных, человеческих связей». Путин отметил, что при двустороннем конфликте страны нашли бы возможность справедливо урегулировать любые разногласия.
«Но дело обстоит по-другому. <…> События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века. Той агрессивной, бесцеремонной, абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы задолго до того, как началась специальная военная операция», – сказал президент.
14 июня Путин проводит встречу с руководством МИДа в здании пресс-центра, расположенного рядом с высоткой внешнеполитического ведомства на Смоленской площади в Москве. Участие в мероприятии принимают министр иностранных дел Сергей Лавров, его помощники и заместители, а также помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.