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МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста

Ведомости

МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста в связи с заявлениями официального представителя белорусского дипведомства. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», – подчеркнула дипломат.

13 июня официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна видит, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается в Армении.

По его словам, способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью образа внешнего врага – весьма недальновидная позиция. Минск не намерен ухудшать дружеские отношения с Ереваном, несмотря на усилия руководства Армении и внешних игроков, добавил Глаз.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко.

В тот же день посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Подробности МИД Армении не привел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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