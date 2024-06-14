МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста
МИД Армении направил Белоруссии ноту протеста в связи с заявлениями официального представителя белорусского дипведомства. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
«Добавим, что пожелание иметь руководителей, которые думали бы о будущем своей страны, может исходить от того, кто сам этим обладает. В случае с Беларусью на данный момент это воистину роскошь», – подчеркнула дипломат.
13 июня официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что страна видит, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается в Армении.
По его словам, способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью образа внешнего врага – весьма недальновидная позиция. Минск не намерен ухудшать дружеские отношения с Ереваном, несмотря на усилия руководства Армении и внешних игроков, добавил Глаз.
В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян возмутился заявлением президента Белоруссии Александра Лукашенко по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. По словам Пашиняна, Лукашенко «поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Премьер-министр Армении добавил, что он никогда не посетит Белоруссию до тех пор, пока пост президента будет занимать Лукашенко.
В тот же день посла Армении в Белоруссии вызвали в Ереван для консультаций. Подробности МИД Армении не привел.