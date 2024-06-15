Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о вступлении Украины в ЕС
Выдвинутые Венгрией условия по Закарпатью вошли в проект о евроинтеграции Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta; признана экстремистской и запрещена в России).
В результате «масштабной дискуссии» в Брюсселе требования Будапешта, как пояснил министр, вошли в рамочный документ об условиях, при которых должны начаться переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия дала понять, что настаивает на восстановлении прав меньшинства, заявил Сийярто.
«После оживленных дебатов сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», – написал он 14 июня.
19 сентября 2023 г. президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в Закарпатской области Украины проживают 115 000 этнических венгров. Она призывала Киев к защите и соблюдению прав национальных меньшинств «не на словах, а на деле».
В декабре власти Украины и Венгрии договорились о создании специальной комиссии по вопросам венгерских национальных меньшинств в Закарпатской области. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев попросил Будапешт представить перечень вопросов по защите прав нацменьшинств.