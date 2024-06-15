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Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Выдвинутые Венгрией условия по Закарпатью вошли в проект о евроинтеграции Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta; признана экстремистской и запрещена в России).

В результате «масштабной дискуссии» в Брюсселе требования Будапешта, как пояснил министр, вошли в рамочный документ об условиях, при которых должны начаться переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия дала понять, что настаивает на восстановлении прав меньшинства, заявил Сийярто.

«После оживленных дебатов сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ переговоров с Украиной», – написал он 14 июня.

19 сентября 2023 г. президент Венгрии Каталин Новак заявила, что в Закарпатской области Украины проживают 115 000 этнических венгров. Она призывала Киев к защите и соблюдению прав национальных меньшинств «не на словах, а на деле».

В декабре власти Украины и Венгрии договорились о создании специальной комиссии по вопросам венгерских национальных меньшинств в Закарпатской области. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев попросил Будапешт представить перечень вопросов по защите прав нацменьшинств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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