Условия Венгрии по Закарпатью вошли в проект о вступлении Украины в ЕС

В результате «масштабной дискуссии» в Брюсселе требования Будапешта, как пояснил министр, вошли в рамочный документ об условиях, при которых должны начаться переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Венгрия дала понять, что настаивает на восстановлении прав меньшинства, заявил Сийярто.