Американский БПЛА после разведки у Крыма подал аварийный сигнал в Италии

Дрон находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. По информации ресурса, после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма днем 14 июня беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник совершил посадку на базе около 19.00 мск.