Американский БПЛА после разведки у Крыма подал аварийный сигнал в Италии
Разведывательный американский беспилотник MQ-4C Triton подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на мониторинговый ресурс RadarBox.
Дрон находится в разделе со списком воздушных судов, которые в последние дни подавали аварийный сигнал. По информации ресурса, после разведывательного полета над Черным морем в районе Крыма днем 14 июня беспилотник вернулся на военно-морскую базу НАТО Сигонелла на Сицилии. Беспилотник совершил посадку на базе около 19.00 мск.
В начале июня над Черным морем в районе Крыма был замечен стратегический разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk ВВС США. Дрон запустили в районе американской авиабазы на Сицилии.