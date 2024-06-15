Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на предложения Путина по Украине
Западные страны неконструктивно отреагировали на предложения российского президента Владимира Путина по Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ее много, огромное количество – официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», – сказал он в ответ на вопрос, была ли официальная реакция на предложения Путина.
Кремлю нечего передать участникам конференции по Украине, которая проходит сейчас в Швейцарии, добавил Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться «на более предметном и обещающем мероприятии».
Путин 14 июня на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Песков позднее отмечал, что условия Путина не являются ультиматумом. Они бессрочные, но ситуация на фронте динамично меняется, подчеркивали в Кремле.
На инициативу российского президента отреагировал, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Предложения Путина об условиях для прекращения огня он назвал несерьезными, связав их с конференцией в Швейцарии. Само мероприятие он назвал «дипломатическим саженцем», с помощью которого можно «достичь честного и справедливого мира».