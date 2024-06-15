Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на предложения Путина по Украине

Путин 14 июня на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Песков позднее отмечал, что условия Путина не являются ультиматумом. Они бессрочные, но ситуация на фронте динамично меняется, подчеркивали в Кремле.