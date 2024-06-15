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Песков назвал неконструктивной реакцию Запада на предложения Путина по Украине

Ведомости

Западные страны неконструктивно отреагировали на предложения российского президента Владимира Путина по Украине, заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ее много, огромное количество – официальная реакция, официальные заявления. Неконструктивного характера», – сказал он в ответ на вопрос, была ли официальная реакция на предложения Путина.

Кремлю нечего передать участникам конференции по Украине, которая проходит сейчас в Швейцарии, добавил Песков. Представитель Кремля выразил надежду, что в следующий раз ситуация на Украине будет обсуждаться «на более предметном и обещающем мероприятии».

Путин 14 июня на встрече с руководством МИДа назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. Песков позднее отмечал, что условия Путина не являются ультиматумом. Они бессрочные, но ситуация на фронте динамично меняется, подчеркивали в Кремле.

На инициативу российского президента отреагировал, в частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Предложения Путина об условиях для прекращения огня он назвал несерьезными, связав их с конференцией в Швейцарии. Само мероприятие он назвал «дипломатическим саженцем», с помощью которого можно «достичь честного и справедливого мира».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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