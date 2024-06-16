Президент Финляндии: Китай должен повлиять на Россию по ситуации на Украине

10 июня министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Он добавил, что страны БРИКС должны содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать использования возможности для разжигания «новой холодной войны».