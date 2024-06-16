Президент Финляндии: Китай должен повлиять на Россию по ситуации на Украине
Китай должен оказать влияние на Россию для урегулирования ситуации на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб на конференции в Швейцарии, сообщает Yle.
«Я настоятельно призываю Китай повлиять на [президента России Владимира Путина]», – подчеркнул Стубб.
Президент Финляндии отметил важную роль стран глобального Юга в достижении мира. Он заметил, что на саммите в швейцарском Бюргенштоке присутствуют представители стран Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Это дает надежду на выход на путь мирного урегулирования конфликта.
При этом Стубб отверг условия для прекращения огня, предложенные президентом России.
10 июня министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв мирной конференции, которую признают и Россия, и Украина. Он добавил, что страны БРИКС должны содействовать международному сообществу в достижении мирного консенсуса и не допускать использования возможности для разжигания «новой холодной войны».
15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по урегулированию конфликта на Украине. Власти Швейцарии подтвердили, что в саммите примут участие делегации 92 стран и восемь организаций.
В преддверии саммита Путин назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. В ответ советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил об отказе Киева от мирного предложения президента России.