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Шор сообщил об отказе Кишинева в посадке рейса с оппозицией из-за Санду

Ведомости

Аэропорт Кишинева 14 июня не принял самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана, на борту которого были представители оппозиции, по указанию президента страны Майи Санду и премьера Дорина Речана. Об этом заявил руководитель молдавской партии «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.

«На борту было почти 200 человек. Их обрекли на мучения, их оскорбили в своей стране. Неважно, какую партию они представляют. Все они – граждане Молдовы», – подчеркнул Шор. 

Он назвал произошедшее «преступлением против собственного народа» и добавил, что за это «всех представителей режима ждет тюремный срок».

14 июня самолету, следовавшему из Еревана, по непонятным причинам было отказано в посадке в Кишиневе. Этим рейсом возвращались из Москвы участники съезда блока «Победа». Борт был перенаправлен в Бухарест, а затем обратно в Армению. 

Председатель правления авиакомпании FlyOne Владимир Чеботарь сообщил, что это был чартерный рейс. По его словам, причиной отказа в посадке в Кишиневе стало то, что на борту «были подозреваемые лица, люди определенного характера». Кроме того, поступил сигнал, что самолет якобы заминирован, но тревога оказалась ложной.

21 апреля в Москве прошел первый съезд молдавской оппозиции, на котором Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании политического блока «Победа». 22 апреля Шор сообщал, что участников съезда по возвращении в Кишинев несколько часов продержали в аэропорту.

Второй съезд состоялся в Москве 9 июня. В нем участвовала в том числе Гуцул, которой в начале апреля в Молдавии предъявили обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама Гуцул вину отрицает. По ее словам, дело было сфабриковано и инициировано по указанию Санду.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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