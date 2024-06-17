Шор сообщил об отказе Кишинева в посадке рейса с оппозицией из-за Санду

Второй съезд состоялся в Москве 9 июня. В нем участвовала в том числе Гуцул, которой в начале апреля в Молдавии предъявили обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама Гуцул вину отрицает. По ее словам, дело было сфабриковано и инициировано по указанию Санду.