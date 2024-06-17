Шор сообщил об отказе Кишинева в посадке рейса с оппозицией из-за Санду
Аэропорт Кишинева 14 июня не принял самолет авиакомпании FlyOne, летевший из Еревана, на борту которого были представители оппозиции, по указанию президента страны Майи Санду и премьера Дорина Речана. Об этом заявил руководитель молдавской партии «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
«На борту было почти 200 человек. Их обрекли на мучения, их оскорбили в своей стране. Неважно, какую партию они представляют. Все они – граждане Молдовы», – подчеркнул Шор.
Он назвал произошедшее «преступлением против собственного народа» и добавил, что за это «всех представителей режима ждет тюремный срок».
14 июня самолету, следовавшему из Еревана, по непонятным причинам было отказано в посадке в Кишиневе. Этим рейсом возвращались из Москвы участники съезда блока «Победа». Борт был перенаправлен в Бухарест, а затем обратно в Армению.
Председатель правления авиакомпании FlyOne Владимир Чеботарь сообщил, что это был чартерный рейс. По его словам, причиной отказа в посадке в Кишиневе стало то, что на борту «были подозреваемые лица, люди определенного характера». Кроме того, поступил сигнал, что самолет якобы заминирован, но тревога оказалась ложной.
21 апреля в Москве прошел первый съезд молдавской оппозиции, на котором Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании политического блока «Победа». 22 апреля Шор сообщал, что участников съезда по возвращении в Кишинев несколько часов продержали в аэропорту.
Второй съезд состоялся в Москве 9 июня. В нем участвовала в том числе Гуцул, которой в начале апреля в Молдавии предъявили обвинение по уголовному делу о финансировании оппозиционной партии «Шор». Сама Гуцул вину отрицает. По ее словам, дело было сфабриковано и инициировано по указанию Санду.