Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск (СВ), главнокомандующий войсками Олег Салюков доложил главе оборонного ведомства о выполняемых задачах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Белоусов в центре управления заслушал доклады руководства главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне военной спецоперации и действиям противника. В частности, министру представили доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне спецоперации и всестороннему обеспечению войск.
Салюков, как отметили в Минобороны, доложил Белоусову о выполняемых задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, взаимодействия с предприятиями ОПК для оперативной поставки в войска вооружения и военной техники.
Главе военного ведомства также рассказали о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах РФ, и о порядке взаимодействия с властями региона по оказанию помощи при возникновении ЧС.
Главнокомандующий СВ также представил министру план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища. В училище, по данным ведомства, проведут ремонт и модернизируют, здания учебно-материальной базы, также будут построены новые объекты вуза. Эти работы запланированы на ближайшие три года.
Белоусов 14 июня проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) и заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне спецоперации. В тот день министру представили работу группы управления дронами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.