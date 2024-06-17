Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск (СВ), главнокомандующий войсками Олег Салюков доложил главе оборонного ведомства о выполняемых задачах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Белоусов в центре управления заслушал доклады руководства главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне военной спецоперации и действиям противника. В частности, министру представили доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне спецоперации и всестороннему обеспечению войск. 

Салюков, как отметили в Минобороны, доложил Белоусову о выполняемых задачах, в том числе по вопросам подготовки офицерских кадров, взаимодействия с предприятиями ОПК для оперативной поставки в войска вооружения и военной техники.

Главе военного ведомства также рассказали о координации работы российских миротворческих подразделений, комендантской службы, в том числе в новых регионах РФ, и о порядке взаимодействия с властями региона по оказанию помощи при возникновении ЧС.

Главнокомандующий СВ также представил министру план развития инфраструктуры Саратовского высшего артиллерийского командного училища. В училище, по данным ведомства, проведут ремонт и модернизируют, здания учебно-материальной базы, также будут построены новые объекты вуза. Эти работы запланированы на ближайшие три года. 

Белоусов 14 июня проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил (ВКС) и заслушал доклады о боевой работе авиации в зоне спецоперации. В тот день министру представили работу группы управления дронами ВКС, оснащенную комплексом средств автоматизации и планшетным терминалом для визуализации оперативной обстановки и обмена данными.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных