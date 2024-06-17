Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск

Белоусов в центре управления заслушал доклады руководства главного командования СВ по вопросам боевого управления объединениями, соединениями и воинскими частями, а также по текущей обстановке в зоне военной спецоперации и действиям противника. В частности, министру представили доклад об организации боевого дежурства и работе оперативных групп по координации и контролю боевой работы подразделений в зоне спецоперации и всестороннему обеспечению войск.