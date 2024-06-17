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Спикер ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения

Ведомости

Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, его уничтожение в данный момент имело бы уже «не тот эффект», заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Его слова приводит украинское издание «Страна».

«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост», – сказал спикер ВМС.

После повреждений, которые мост получил «в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов», сооружение уже не имеет «такого тактически-стратегического значения», добавил Плетенчук.

При новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост, говорил в апреле президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что Россия хорошо защищает Крымский мост, но, по его словам, на Украине над этим вопросом «работают».

В Кремле после заявлений Киева отмечали, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту. 

После начала спецоперации Украина уже дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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