Спикер ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения
Крымский мост уже не имеет значения с военной точки зрения, его уничтожение в данный момент имело бы уже «не тот эффект», заявил спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Его слова приводит украинское издание «Страна».
«Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост», – сказал спикер ВМС.
После повреждений, которые мост получил «в результате совместной операции СБУ и ВМС с атакой дронов», сооружение уже не имеет «такого тактически-стратегического значения», добавил Плетенчук.
При новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост, говорил в апреле президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что Россия хорошо защищает Крымский мост, но, по его словам, на Украине над этим вопросом «работают».
В Кремле после заявлений Киева отмечали, что специальные ведомства и министерства учитывают в своей работе намеки украинских и европейских политиков на новый удар по Крымскому мосту.
После начала спецоперации Украина уже дважды атаковала Крымский мост. 8 октября 2022 г. на мосту был подорван грузовой автомобиль, погибли пять человек, обрушились два пролета автомобильной части моста. Вторая атака на Крымский мост, в результате которой также погибли люди, произошла 17 июля 2023 г. с участием надводных беспилотников.