Спикер ВМС Украины: Крымский мост уже не имеет военного значения

При новом наступлении в 2024 г. Киев планирует сосредоточить усилия на ударах по мостам и аэродромам, в частности разрушить Крымский мост, говорил в апреле президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что Россия хорошо защищает Крымский мост, но, по его словам, на Украине над этим вопросом «работают».