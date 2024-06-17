Кабмин призвал доработать законопроект о праве на превышение самообороны

Законопроект о внесении изменений в ст. 37 УК РФ («необходимая оборона») внесли в нижнюю палату Ярослав Нилов и другие депутаты Госдумы, а также сенатор Елена Афанасьева. Авторы инициативы предложили дополнить статью специальной нормой, которая «регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося». Депутаты призвали не считать превышением пределов самообороны действия лица, которые «направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище».