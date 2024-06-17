Кабмин призвал доработать законопроект о праве на превышение самообороны
Проект закона о праве на превышение самообороны в собственном жилье нуждается в существенной доработке, законопроект ранее рассматривался в правительстве и после замечаний не изменился, следует из отзыва кабмина на внесенный депутатами Госдумы документ.
Законопроект о внесении изменений в ст. 37 УК РФ («необходимая оборона») внесли в нижнюю палату Ярослав Нилов и другие депутаты Госдумы, а также сенатор Елена Афанасьева. Авторы инициативы предложили дополнить статью специальной нормой, которая «регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося». Депутаты призвали не считать превышением пределов самообороны действия лица, которые «направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище».
Законопроект уже рассматривался в правительстве и не получил поддержки, напомнил кабмин. Замечания к документу были приведены в официальном отзыве от 27 апреля 2022 г.
«В связи с тем, что законопроект концептуальных изменений не претерпел, замечания, изложенные в указанном официальном отзыве, сохраняют актуальность. Законопроект нуждается в существенной доработке», – заявили в правительстве.
Инициативу Нилова призвал поддержать член Совета по правам человека (СПЧ) при президента РФ Кирилл Кабанов. По его словам, вопрос об изменении отношения государства к необходимой самообороне поднимается СПЧ уже на протяжении нескольких лет.