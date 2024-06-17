Медведев пообещал посчитать убытки от санкций против России
Россия посчитает убытки от введенных против нее санкций и предъявит их странам, которые приняли против Москвы ограничительные меры. Об этом на площадке форума «Единой России» «Мировое большинство за многополярный мир» во Владивостоке сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.
«Мы смотрим на ущерб», – приводит его слова пресс-служба партии.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против РФ масштабные санкции, в том числе были заблокированы резервы ЦБ и средства российских предпринимателей за рубежом. В апреле палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.
Медведев после этого заявлял, что ответ на конфискацию активов РФ будет асимметричным, но болезненным. Президент России Владимир Путин в мае подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от «противоречащих международному праву» действий США за счет изъятия американского имущества.