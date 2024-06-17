Медведев пообещал посчитать убытки от санкций против России

Россия посчитает убытки от введенных против нее санкций и предъявит их странам, которые приняли против Москвы ограничительные меры. Об этом на площадке форума «Единой России» «Мировое большинство за многополярный мир» во Владивостоке сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.