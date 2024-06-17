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Медведев пообещал посчитать убытки от санкций против России

Ведомости

Россия посчитает убытки от введенных против нее санкций и предъявит их странам, которые приняли против Москвы ограничительные меры. Об этом на площадке форума «Единой России» «Мировое большинство за многополярный мир» во Владивостоке сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

«Мы смотрим на ущерб», – приводит его слова пресс-служба партии.

Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели против РФ масштабные санкции, в том числе были заблокированы резервы ЦБ и средства российских предпринимателей за рубежом. В апреле палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Медведев после этого заявлял, что ответ на конфискацию активов РФ будет асимметричным, но болезненным. Президент России Владимир Путин в мае подписал указ, разрешающий компенсировать ущерб России и Банку России от «противоречащих международному праву» действий США за счет изъятия американского имущества.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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