Песков: Путин в курсе назначения Якушева врио секретаря генсовета ЕР

Назначение Якушева вызвало дискуссии о будущем партии. Турчак занимал должность секретаря генсовета с 2017 г., совмещая ее с федеральной должностью сенатора, а затем – первого вице-спикера верхней палаты. Якушев продолжит работать на посту полпреда. Это новая для партии ситуация. Полпред президента в федеральном округе – должность, которая относится к номенклатуре Кремля. Секретарь генсовета партии, как правило, занимает парламентский пост.