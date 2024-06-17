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Песков: Путин в курсе назначения Якушева врио секретаря генсовета ЕР

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в курсе назначения Владимира Якушева на пост врио секретаря генерального совета «Единой России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это партийное решение. Разумеется, президент был в курсе», – заявил Песков, отказавшись комментировать решение «Единой России».

15 июня председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначил Якушева – полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе – врио секретаря генсовета партии. Якушев сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая. Он попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии «в связи с изменением его трудовой биографии».

Назначение Якушева вызвало дискуссии о будущем партии. Турчак занимал должность секретаря генсовета с 2017 г., совмещая ее с федеральной должностью сенатора, а затем – первого вице-спикера верхней палаты. Якушев продолжит работать на посту полпреда. Это новая для партии ситуация. Полпред президента в федеральном округе – должность, которая относится к номенклатуре Кремля. Секретарь генсовета партии, как правило, занимает парламентский пост.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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