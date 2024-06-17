Песков: Путин в курсе назначения Якушева врио секретаря генсовета ЕР
Президент РФ Владимир Путин в курсе назначения Владимира Якушева на пост врио секретаря генерального совета «Единой России». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это партийное решение. Разумеется, президент был в курсе», – заявил Песков, отказавшись комментировать решение «Единой России».
15 июня председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назначил Якушева – полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе – врио секретаря генсовета партии. Якушев сменит на этом посту Андрея Турчака, который стал врио главы Алтая. Он попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии «в связи с изменением его трудовой биографии».
Назначение Якушева вызвало дискуссии о будущем партии. Турчак занимал должность секретаря генсовета с 2017 г., совмещая ее с федеральной должностью сенатора, а затем – первого вице-спикера верхней палаты. Якушев продолжит работать на посту полпреда. Это новая для партии ситуация. Полпред президента в федеральном округе – должность, которая относится к номенклатуре Кремля. Секретарь генсовета партии, как правило, занимает парламентский пост.