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В Кремле проанализируют обращение грузинской партии об отмене визового режима

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели обращения грузинской партии «Солидарность во имя мира» с просьбой отменить визовый режим между странами, но проанализируют его. Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга.

«Нет, честно говоря, я не видел [обращения], но если оно было, то мы его, значит, увидим, и, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», – прокомментировал Песков.

16 июня международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Пипия попросил российского лидера амнистировать граждан Грузии, которые нарушили срок пребывания в России или были депортированы.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии 10 мая 2023 г. Мера не коснулась грузинских граждан, прибывающих в РФ для работы. Для въезда в Россию гражданам Грузии необходимы паспорт, служебный или дипломатический паспорт, книжка моряка, а также проездной документ для возвращения в Грузию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла упразднение Россией визового режима для граждан страны провокацией. По ее словам, решение неприемлемо из-за ситуации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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