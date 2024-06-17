В Кремле проанализируют обращение грузинской партии об отмене визового режима
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели обращения грузинской партии «Солидарность во имя мира» с просьбой отменить визовый режим между странами, но проанализируют его. Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга.
«Нет, честно говоря, я не видел [обращения], но если оно было, то мы его, значит, увидим, и, конечно, наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», – прокомментировал Песков.
16 июня международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии. Кроме того, Пипия попросил российского лидера амнистировать граждан Грузии, которые нарушили срок пребывания в России или были депортированы.
Путин отменил визовый режим для граждан Грузии 10 мая 2023 г. Мера не коснулась грузинских граждан, прибывающих в РФ для работы. Для въезда в Россию гражданам Грузии необходимы паспорт, служебный или дипломатический паспорт, книжка моряка, а также проездной документ для возвращения в Грузию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сочла упразднение Россией визового режима для граждан страны провокацией. По ее словам, решение неприемлемо из-за ситуации на Украине.