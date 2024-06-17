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Путин поручил Воробьеву увеличить доступность поликлиник в Подмосковье

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, отдельно был затронут вопрос доступности поликлиник в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.

Воробьев доложил, что в области практически достроен детский госпиталь и выразил желание пригласить Путина на его открытие в июле. Он также сообщил, что в конце 2027 – в начале 2028 гг. планируется сдача в эксплуатацию клиники на 1000 коек в Балашихе.

Президент подчеркнул необходимость увеличения возможности посещений поликлиник. Воробьев ответил, что в регионе ведется ремонт и строительство поликлиник, а также предусмотрены стимулирующие выплаты медикам первичного звена.

Воробьев также доложил президенту о мерах по поддержке членов семей участников специальной военной операции. По его словам, в регионе предусмотрен блок мероприятий – «и с семьями, и поддержка в детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях». Губернатор рассказал и о поддержке подшефных Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой народной республики, отметив, что туда возвращается большое количество людей.

20 апреля сообщалось, что Путин поручил властям регионов доложить по вопросу направления в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования (ОМС), полученных в результате выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на зарплаты медикам.

21 марта правительство России увеличило размеры ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, райцентрах и малых городах.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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