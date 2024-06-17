Путин поручил Воробьеву увеличить доступность поликлиник в Подмосковье
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, отдельно был затронут вопрос доступности поликлиник в регионе, сообщает пресс-служба Кремля.
Воробьев доложил, что в области практически достроен детский госпиталь и выразил желание пригласить Путина на его открытие в июле. Он также сообщил, что в конце 2027 – в начале 2028 гг. планируется сдача в эксплуатацию клиники на 1000 коек в Балашихе.
Президент подчеркнул необходимость увеличения возможности посещений поликлиник. Воробьев ответил, что в регионе ведется ремонт и строительство поликлиник, а также предусмотрены стимулирующие выплаты медикам первичного звена.
Воробьев также доложил президенту о мерах по поддержке членов семей участников специальной военной операции. По его словам, в регионе предусмотрен блок мероприятий – «и с семьями, и поддержка в детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях». Губернатор рассказал и о поддержке подшефных Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой народной республики, отметив, что туда возвращается большое количество людей.
20 апреля сообщалось, что Путин поручил властям регионов доложить по вопросу направления в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования (ОМС), полученных в результате выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на зарплаты медикам.
21 марта правительство России увеличило размеры ежемесячных социальных выплат для медиков, работающих в сельской местности, райцентрах и малых городах.