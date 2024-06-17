Путин поручил Воробьеву увеличить доступность поликлиник в Подмосковье

Воробьев также доложил президенту о мерах по поддержке членов семей участников специальной военной операции. По его словам, в регионе предусмотрен блок мероприятий – «и с семьями, и поддержка в детские сады, путевки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях». Губернатор рассказал и о поддержке подшефных Новоазовского и Тельмановского районов Донецкой народной республики, отметив, что туда возвращается большое количество людей.