На семью вице-президента Колумбии напали неизвестные
На семью вице-президента Колумбии Франсии Маркес 16 июня напали неизвестные. Вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились ее отец и племянник, они не пострадали. Об этом вице-президент сообщила в соцсети X.
«Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подвергся нападению на шоссе Суарес – Кали, к счастью, они не пострадали от нападения», – уточнила Маркес.
Вице-президент выразила обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту обстрела и принять меры, которые позволят гарантировать безопасность в регионе.
Колумбийское издание Semana сообщило, что в автомобиль, в котором ехал отец вице-президента с несовершеннолетним племянником, четыре раза выстрелили из огнестрельного оружия.