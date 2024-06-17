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На семью вице-президента Колумбии напали неизвестные

Ведомости

На семью вице-президента Колумбии Франсии Маркес 16 июня напали неизвестные. Вооруженные люди обстреляли автомобиль, в котором находились ее отец и племянник, они не пострадали. Об этом вице-президент сообщила в соцсети X.

«Мой отец вместе с моим шестилетним племянником и двумя охранниками подвергся нападению на шоссе Суарес – Кали, к счастью, они не пострадали от нападения», – уточнила Маркес.

Вице-президент выразила обеспокоенность ситуацией с обеспечением безопасности в департаменте Валье-дель-Каука, где произошло нападение. Маркес попросила прокуратуру страны открыть расследование по факту обстрела и принять меры, которые позволят гарантировать безопасность в регионе.

Колумбийское издание Semana сообщило, что в автомобиль, в котором ехал отец вице-президента с несовершеннолетним племянником, четыре раза выстрелили из огнестрельного оружия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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