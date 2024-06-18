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Франция и Армения договорились о поставках установок Caesar

Ведомости

Франция подписала с Арменией контракт о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщил в X французский министр обороны Себастьян Лекорню.

«Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек Caesar», – написал он.

Лекорню встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном 17 июня, уточнили в армянском оборонном ведомстве. На встрече во Франции ведомство подписало договор о военно-техническом сотрудничестве с французской компанией KNDS. Министр обороны республики рассказал о реформах в сфере обороны Армении, а также о работах, которые проводятся в этом направлении в рамках сотрудничества с Парижем, говорится в сообщении.

Лекорню в феврале посетил Ереван. На совместном брифинге с армянским коллегой он заявил, что Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если республика будет в этом нуждаться. Министры также подписали пакет документов о военном сотрудничестве. Лекорню тогда отмечал, что Париж передал Еревану приборы ночного видения, также идет подготовка к отправке бронемашин «Бастион».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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