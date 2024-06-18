Франция и Армения договорились о поставках установок Caesar
Франция подписала с Арменией контракт о поставках самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, сообщил в X французский министр обороны Себастьян Лекорню.
«Мы продолжаем укреплять наши оборонные отношения с Арменией. Новая важная веха – подписание контракта на приобретение пушек Caesar», – написал он.
Лекорню встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном 17 июня, уточнили в армянском оборонном ведомстве. На встрече во Франции ведомство подписало договор о военно-техническом сотрудничестве с французской компанией KNDS. Министр обороны республики рассказал о реформах в сфере обороны Армении, а также о работах, которые проводятся в этом направлении в рамках сотрудничества с Парижем, говорится в сообщении.
Лекорню в феврале посетил Ереван. На совместном брифинге с армянским коллегой он заявил, что Франция предоставит Армении ракеты для ПВО, если республика будет в этом нуждаться. Министры также подписали пакет документов о военном сотрудничестве. Лекорню тогда отмечал, что Париж передал Еревану приборы ночного видения, также идет подготовка к отправке бронемашин «Бастион».