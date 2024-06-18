Франция и Армения договорились о поставках установок Caesar

Лекорню встретился с министром обороны Армении Суреном Папикяном 17 июня, уточнили в армянском оборонном ведомстве. На встрече во Франции ведомство подписало договор о военно-техническом сотрудничестве с французской компанией KNDS. Министр обороны республики рассказал о реформах в сфере обороны Армении, а также о работах, которые проводятся в этом направлении в рамках сотрудничества с Парижем, говорится в сообщении.