Рябков: прием в БРИКС возможен для стран, не участвующих в политике санкций
Прием в БРИКС возможен, в первую очередь, для стран, которые не участвуют в политике санкций, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Для нас один из ключевых критериев приема в БРИКС и включения в категорию государств-партнеров – это неучастие каких-либо стран, претендующих на это место, в политике незаконных санкций, незаконных ограничительных мер против кого-либо из участников БРИКС, прежде всего, разумеется, России», – заявил он (цитата по ТАСС).
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. При этом остается неясным статус Саудовской Аравии, которая получила приглашение на саммите в августе 2023 г. В январе 2024 г. ее министр торговли Маджид бин Абдулла Аль-Касаб сказал, что страна еще не приняла окончательного решения. В 2024 г. Россия председательствует в БРИКС.
В конце февраля президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию рассказал, как в ближайшем будущем будет меняться доля стран БРИКС и «группы семи» (G7) в структуре мировой экономики. По его словам, страны БРИКС будут создавать около 36,6% глобального ВВП, а показатель стран G7 опустится до 27,8%.
Масштабные санкции в отношении России после февраля 2022 г. вводятся за начало спецоперации на Украине. Санкции включают широкий спектр экономических, финансовых и политических мер. Крупнейшие российские банки были отключены от международной системы межбанковских платежей SWIFT, что значительно затруднило их способность осуществлять международные финансовые операции. Кроме того, активы Банка России, а также активы отдельных российских банков и государственных компаний были заморожены в различных юрисдикциях. В рамках антироссийских санкций страны Запада запретили новые инвестиции в российскую экономику, включая покупку государственных облигаций и акций крупных компаний.