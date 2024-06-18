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Скворцова назвала причину переподчинения ФМБА президенту

Ведомости

Аннулировано. Президент России Владимир Путин подчинил себе деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в том числе из-за технологий двойного назначения, которые разрабатывает агентство. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, пишет ТАСС.

«Понятно, почему это происходит, потому что многие технологии, которые мы с вами разрабатываем, которыми занимаемся, – это технологии двойного назначения, в том числе нейротехнологии, которые разрабатываются в этом центре», – сказала Скворцова.

Путин 17 июня подписал указ, которым подчинил себе деятельность агентства. Прежде ФМБА руководило правительство РФ.  

ФМБА России занимается охраной здоровья сотрудников более 700 компаний. В частности, речь о подразделениях «Росатома» и «Роскосмоса», объектах химической и оборонной промышленности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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