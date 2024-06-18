Скворцова назвала причину переподчинения ФМБА президенту
Аннулировано. Президент России Владимир Путин подчинил себе деятельность Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в том числе из-за технологий двойного назначения, которые разрабатывает агентство. Об этом сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова, пишет ТАСС.
«Понятно, почему это происходит, потому что многие технологии, которые мы с вами разрабатываем, которыми занимаемся, – это технологии двойного назначения, в том числе нейротехнологии, которые разрабатываются в этом центре», – сказала Скворцова.
Путин 17 июня подписал указ, которым подчинил себе деятельность агентства. Прежде ФМБА руководило правительство РФ.
ФМБА России занимается охраной здоровья сотрудников более 700 компаний. В частности, речь о подразделениях «Росатома» и «Роскосмоса», объектах химической и оборонной промышленности.