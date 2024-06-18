МИД Италии: не подписавшие коммюнике по Украине не хотели портить отношения с РФ
Страны, не подписавшие в Швейцарии общее заявление по итогам конференции по Украине, хотели сохранить нейтралитет и не испортить отношения с Россией. Об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передает «РИА Новости».
Таяни упомянул, в первую очередь, Индию, ЮАР, Индонезию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Мексику и Колумбию.
«На позицию этих стран, безусловно, повлияло стремление сохранить нейтральную позицию, чтобы не нанести ущерб политическим и экономическим отношениям с Россией и, прежде всего, иметь свободные руки в преддверии будущих переговоров», – рассказал дипломат.
Глава итальянского МИДа также заявил о необходимости одновременно поддерживать Украину и привлекать страны, способные на диалог с Россией.
Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. В МИД Швейцарии пояснили, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации».
Помимо упомянутых стран итоговую декларацию не стали подписывать ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива отмечал, что до 18 июня в список могут быть внесены изменения, если то или иное государство захочет отозвать свою подпись или присоединиться к документу.
В тексте коммюнике отражены пункты об освобождении всех пленных, передаче Запорожской АЭС под контроль Украины, безопасном доступе к украинским портам в Черном и Азовском морях, продовольственной безопасности. Пункт «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского по возврату Украины к границам 1991 г. на конференции не обсуждался.