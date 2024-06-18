МИД Италии: не подписавшие коммюнике по Украине не хотели портить отношения с РФ

Конференция по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии прошла с 15 по 16 июня. Изначально итоговое коммюнике не поддержали 13 стран, подписали документ 80 государств. Позже стало известно, что Ирак и Иордания, а затем и Руанда отозвали свои подписи. В МИД Швейцарии пояснили, что страны попали в число подписавших коммюнике по ошибке из-за «проблемы координации».