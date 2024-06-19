Парламент РФ утвердил доклад по расследованию преступлений Киева против детей
Госдума и Совет Федерации приняли постановления об утверждении итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Теперь документ направят на рассмотрение правительства и президента РФ.
В докладе утверждается о собранных доказательствах того, что со стороны Украины нарушены все статьи Конвенции о правах ребенка 1989 г., в том числе, якобы намеренно организуются диверсии против детей, например, взрывные устройства маскируются под игрушки и т.д. В тексте также говорится о возможной продаже их органов на черном рынке. Кроме того, сообщается, что Киев привлекает несовершеннолетних для деструктивной деятельности против России и способствует возникновению русофобских настроений.
В связи с этими и другими утверждениями комиссия просит президента рассмотреть возможность создания единого органа по сбору информации о правонарушениях киевского режима и институт изучения причин преступлений аналогично тому, что был в СССР. Правительству рекомендуется создать реестр детей, пострадавших от действий Украины, и разработать для них меры поддержки и реабилитации. Авторы доклада также призвали включить в учебные пособия «информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов XX века». Кроме того, комиссия считает необходимым признать вооруженные силы Украины, службу безопасности и главное управление разведки этого государства – террористическими организациями.