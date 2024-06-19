В докладе утверждается о собранных доказательствах того, что со стороны Украины нарушены все статьи Конвенции о правах ребенка 1989 г., в том числе, якобы намеренно организуются диверсии против детей, например, взрывные устройства маскируются под игрушки и т.д. В тексте также говорится о возможной продаже их органов на черном рынке. Кроме того, сообщается, что Киев привлекает несовершеннолетних для деструктивной деятельности против России и способствует возникновению русофобских настроений.