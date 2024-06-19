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Парламент РФ утвердил доклад по расследованию преступлений Киева против детей

Ведомости

Госдума и Совет Федерации приняли постановления об утверждении итогового доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений киевского режима в отношении несовершеннолетних. Теперь документ направят на рассмотрение правительства и президента РФ.

В докладе утверждается о собранных доказательствах того, что со стороны Украины нарушены все статьи Конвенции о правах ребенка 1989 г., в том числе, якобы намеренно организуются диверсии против детей, например, взрывные устройства маскируются под игрушки и т.д. В тексте также говорится о возможной продаже их органов на черном рынке. Кроме того, сообщается, что Киев привлекает несовершеннолетних для деструктивной деятельности против России и способствует возникновению русофобских настроений.

В связи с этими и другими утверждениями комиссия просит президента рассмотреть возможность создания единого органа по сбору информации о правонарушениях киевского режима и институт изучения причин преступлений аналогично тому, что был в СССР. Правительству рекомендуется создать реестр детей, пострадавших от действий Украины, и разработать для них меры поддержки и реабилитации. Авторы доклада также призвали включить в учебные пособия «информацию об аналогиях преступлений киевского режима со структурами нацистов XX века». Кроме того, комиссия считает необходимым признать вооруженные силы Украины, службу безопасности и главное управление разведки этого государства – террористическими организациями. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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