Мишустин подписал указ об отставке замглавы Минприроды Барышева
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Павла Барышева в связи с выходом на пенсию. Документ от 19 июня опубликован на портале правовой информации.
Барышев родился 15 июня 1959 г. в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск и факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева, имеет ученую степень кандидата военных наук.
С 1980 по 2017 гг. проходил военную службу. Затем работал заместителем главы МЧС России. В феврале 2021 г. президент РФ Владимир Путин освободил его от должности, причина отставки в указе не уточнялась. В 2022 г. занял пост заместителя генерального директора ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России.
С апреля 2023 г. был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. Также в ведении Барышева был департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов, а также Федеральное агентство водных ресурсов.
Экс-замминистра награжден медалями за заслуги перед Отечеством I-II степени, имеет Орден Почета, удостоен звания «Заслуженный спасатель РФ».