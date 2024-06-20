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Мишустин подписал указ об отставке замглавы Минприроды Барышева

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Павла Барышева в связи с выходом на пенсию. Документ от 19 июня опубликован на портале правовой информации.

Барышев родился 15 июня 1959 г. в городе Кинешма Ивановской области. Окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск и факультет гражданской обороны Военно-инженерной академии им. В.В. Куйбышева, имеет ученую степень кандидата военных наук.

С 1980 по 2017 гг. проходил военную службу. Затем работал заместителем главы МЧС России. В феврале 2021 г. президент РФ Владимир Путин освободил его от должности, причина отставки в указе не уточнялась. В 2022 г. занял пост заместителя генерального директора ФГУП «Военизированная горноспасательная часть» МЧС России.

С апреля 2023 г. был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. Также в ведении Барышева был департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов, а также Федеральное агентство водных ресурсов.

Экс-замминистра награжден медалями за заслуги перед Отечеством I-II степени, имеет Орден Почета, удостоен звания «Заслуженный спасатель РФ».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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