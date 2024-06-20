Мишустин подписал указ об отставке замглавы Минприроды Барышева

С апреля 2023 г. был назначен заместителем главы Минприроды. На этом посту он курировал специальный отдел, который занимается исполнением в ведомстве законодательства в области защиты государственной тайны. Также в ведении Барышева был департамент госполитики и регулирования в области водных ресурсов, а также Федеральное агентство водных ресурсов.