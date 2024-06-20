Захарова отметила «невиданную» скорость принятия в Канаде закона об иноагентах

Инициатива, которая, по словам Захаровой, представляет из себя усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах FARA, была внесена в нижнюю палату канадского парламента 6 мая. 13 июня законопроект был принят в третьем чтении и в тот же день был направлен в сенат. 17 июня документ получил одобрение при первом чтении в сенате, 18 июня – был одобрен в профильном комитете сената.