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Захарова отметила «невиданную» скорость принятия в Канаде закона об иноагентах

Ведомости

Процесс принятия Канадой законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством занял полтора месяца. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Невиданная скорость для столь важного изменения правового режима», – отметила представитель ведомства.

Инициатива, которая, по словам Захаровой, представляет из себя усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах FARA, была внесена в нижнюю палату канадского парламента 6 мая. 13 июня законопроект был принят в третьем чтении и в тот же день был направлен в сенат. 17 июня документ получил одобрение при первом чтении в сенате, 18 июня – был одобрен в профильном комитете сената.

«Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью "западным ценностям"», – задалась вопросом Захарова

28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.

Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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