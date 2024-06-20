Захарова отметила «невиданную» скорость принятия в Канаде закона об иноагентах
Процесс принятия Канадой законопроекта по борьбе с иностранным вмешательством занял полтора месяца. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Невиданная скорость для столь важного изменения правового режима», – отметила представитель ведомства.
Инициатива, которая, по словам Захаровой, представляет из себя усовершенствованную и ужесточенную версию американского закона об иноагентах FARA, была внесена в нижнюю палату канадского парламента 6 мая. 13 июня законопроект был принят в третьем чтении и в тот же день был направлен в сенат. 17 июня документ получил одобрение при первом чтении в сенате, 18 июня – был одобрен в профильном комитете сената.
«Мне интересно, что сейчас будет чувствовать та часть грузинского общества, которая была готова на все ради отмены закона об иноагентах, мотивируя свои действия верностью "западным ценностям"», – задалась вопросом Захарова
28 мая парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента на законопроект об иноагентах. Документ предусматривает создание реестра финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. 3 июня председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах вместо президента страны Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявлял, что США осуждают решение грузинского парламента о законе об иноагентах. Миллер говорил, что США могут ввести визовые ограничения против грузинских политиков и их родственников.